Hackers stelen persoonsgegevens van miljoenen Amerikanen

Ergernis over onduidelijkheid Lelystad Airport

7 september Vliegtuigmaatschappijen ergeren zich aan de grote onduidelijkheid over Lelystad Airport. Ze hekelen het ontbreken van heldere spelregels over het verdelen van vluchten over Schiphol en Lelystad en ook de onduidelijkheid over het reilen en zeilen op het nieuwe vakantievliegveld in Flevoland is ze een doorn in het oog. Hierdoor is het voor airlines moeilijk om te beslissen of het rendabel is om vanaf Lelystad Airport te vliegen. Diverse vliegtuigmaatschappijen riepen de overheid gistermiddag tijdens een overleg met de Tweede Kamer op om snel duidelijkheid te verschaffen.