Hamsteren en doe-het-zelven stuwen detailhandel naar record onlineomzet

Bij verkopers die alleen producten online aanbieden was de omzet 45 procent hoger. Bij winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, was de groei maar liefst 68 procent. Wanneer de verkoop in fysieke winkels wordt meegerekend, komt de totale omzet in de detailhandel uit op een groei van 5,9 procent.