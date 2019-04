Heb je kinderen? Dit zijn de toeslagen waar je recht op hebt

Update Hema zet bakkerijen te koop

13:12 Hema is op zoek naar een koper voor zijn bakkerijen. Geruchten daarover zongen rond sinds Hema in het najaar werd overgenomen door zakenman Marcel Boekhoorn. Hema-topman Tjeerd Jegen bevestigt dat het ‘onderzoeken van de strategische opties’ voor de bakkerijen onderdeel is van zijn nieuwe plannen.