Heineken erkent: biermeisjes worden vaak lastiggevallen

Heineken stelt op basis van het onderzoek ,,in verschillende landen corrigerende acties te hebben genomen." Zo is het aantal bureaus waar bierpromotors worden ingehuurd teruggebracht om zo beter toezicht te kunnen houden. Heineken bespreekt de werkomstandigheden bovendien met andere alcoholproducenten. ,,Dit gaat ons allemaal aan," meldt het bedrijf.



De brouwer heeft verder per 11 juni nieuwe beleidsregels ingevoerd. Ze gelden voor alle landen waar de brouwer bierpromotors inzet. Centraal staan zeven principes, waaronder 'de veiligheid van promotors komt eerst', 'ondersteuning is altijd beschikbaar' en 'training is verplicht'.



,,We hebben enorm hard gewerkt om deze zaak in kaart te brengen en effectief aan te pakken," stelt woordvoerder John-Paul Schuirink. ,,Zoals we vanaf het begin gezegd hebben is het ontoelaatbaar dat mensen die onze merken promoten zich onveilig voelen of lastig worden gevallen. Dit heeft onze volle aandacht, nu en in de toekomst.”



Het onderzoek door Partner Africa is dan ook het eerste in een serie, belooft Heineken. Later volgen enquêtes naar promotiemeisjes in Azië en Latijns-Amerika. De situatie rond de bierpromotors zal regelmatig worden geëvalueerd.