Heineken waarschuwt voor hogere bierprijzen door oorlog in Oekraïne

De prijs van graan en energie stegen al langer, maar door de oorlog in Oekraïne gingen die nog harder omhoog. Bovendien betekent een langere oorlog in Oekraïne ook minder graan op de wereldmarkt, aangezien dat land een grote graanproducent is. Heineken zal de kosten voor duurdere grondstoffen waar mogelijk doorberekenen, geeft het aan bij de resultaten van het afgelopen kwartaal. Hoeveel duurder een biertje kan worden, is nog onduidelijk.

In de eerste drie maanden profiteerde Heineken ook al van hogere prijzen voor bier, maar ook van de terugkeer van Europeanen en Aziaten naar cafés.

Toename bierverkoop

De al doorgevoerde prijsverhogingen waren een van de redenen dat Heineken de omzet met ruim een derde opvoerde ten opzichte van een jaar eerder, tot bijna 7 miljard euro. Dat deed het bedrijf door 5 procent meer bier te verkopen. In Europa was de toename van de bierverkoop met ruim 15 procent veel groter, maar dat is deels ook te danken aan het feit dat vorig jaar in het eerste kwartaal nog lockdowns van kracht waren.

In Nederland steeg de hoeveelheid door Heineken verkocht bier met meer dan 30 procent en in Frankrijk en Italië met meer dan 20 procent. In het Verenigd Koninkrijk werd zelfs ruim 40 procent meer bier verkocht. In Spanje had Heineken last van een staking van vrachtwagenchauffeurs en bleef de groei achter.

Behalve meer bierverkoop zet ook de groei van de wat duurdere premiumbieren, zoals bier van het merk Heineken, door. Ook dat helpt de omzet van Heineken, maar ook de winst. Die kwam uit op 417 miljoen euro, tegenover 168 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2021.

In de winst is de afschrijving van circa 400 miljoen euro voor het beëindigen van de Russische activiteiten nog niet opgenomen. Meer informatie daarover geeft het bedrijf bij de cijfers over het eerste halfjaar.