HelloFresh halverwege maand naar de beurs

HelloFresh bezorgt overal in Nederland wekelijks een box met inspirerende recepten en verse ingrediënten aan huis. HelloFresh Group is grotendeels in handen van de Duitse investeerder Rocket Internet, de oprichter van Zalando.



Het bedrijf wacht op de kwartaalcijfers die beleggers van de groei van het bedrijf moeten overtuigen voordat de aankondiging van een beursgang bekend wordt gemaakt. De waardering zou liggen tussen 1,5 tot 2 miljard euro.



Overigens moet het definitieve besluit voor een beursgang nog gemaakt worden, aldus de bronnen. In het najaar van 2015 werd ook al aangekondigd dat HelloFresh een gang naar de aandelenmarkt zou maken, maar dat werd later afgeblazen. Dat hield naar verluidt verband met zorgen over de interesse bij beleggers. Destijds werd aan HelloFresh een waardering gegeven van 2,6 miljard euro.