HEMA-eigenaar Boekhoorn vraagt offer schuldeisers

Hulpmidde­len­cen­trum failliet, rolstoelen en scootmobie­len blijven vooralsnog bij cliënten

3 april Het Hulpmiddelencentrum (HMC), een van de grootste aanbieders van hulpmiddelen als rolstoelen en scootmobielen, is failliet. De rechtbank Rotterdam heeft het faillissement uitgesproken over het bedrijf, dat bijna 400 medewerkers heeft in tien vestigingen en vijf winkels waaronder in Deventer.