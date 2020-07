Hema moet miljoenen euro’s coronasubsidie terugbetalen

Arko stopte als eerste internet in een doosje, nu predikt hij duurzaam­heid in de Stedendrie­hoek

10:30 Hij stopte als eerste het internet in doosjes, om te verkopen in computerwinkels. Nu zet Arko van Brakel als nieuwe directeur van de Cleantech Regio vol in op duurzame economie. Een cruciale missie, vindt hij.