'Hergebruik van verpakkingen levensmiddelen kan nog een stuk beter’

'Vertrouwen ebt weg uit auto- en motorbran­che'

28 augustus Het vertrouwen van ondernemers in de auto- en motorbranche zakt steeds verder weg. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het vertrouwen de voorbije periode gedaald naar het laagste niveau in vijf jaar. In de sector leeft met name bezorgdheid over de omzetontwikkeling in de nabije toekomst.