Herstelplan? Het valt allemaal reuze mee met die economische klap van corona

Woningzoe­kers opgelet: huizenprij­zen gaan flink stijgen, Flevoland is opvallende uitschie­ter

8 juni Ben jij op zoek naar een koopwoning? Grote kans dat je nog dieper in de buidel moet tasten dan je misschien had gedacht. De huizenprijzen in Nederland zullen dit jaar naar verwachting met bijna 11 procent stijgen, blijkt uit onderzoek van de Rabobank. De provincie Flevoland is één van de uitschieters. Hoe komt dat?