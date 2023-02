Het eerste vaste energiecontract is terug: zes maanden met tarief ietsje boven het prijsplafond

Wie wil, kan een contract afsluiten met Eneco voor zes maanden. Elektriciteit kost dan 40 cent per kWh, evenveel als in het prijsplafond; en gas kost dan 1,53 cent per kubieke meter, dat is 8 cent bóven het prijsplafondtarief.

De prijzen kunnen interessant zijn voor gebruikers die veel meer gebruiken dan de maximale hoeveelheden die onder het prijsplafond vallen, dus op jaarbasis meer dan 2900 kWh stroom en 1200 kuub gas.

Eneco, met zo’n 2 miljoen klanten in Nederland, heeft door de energiecrisis met sterk stijgende prijzen anderhalf jaar lang geen vaste contracten meer verkocht. Het halfjaarcontract is weer het eerste.

Opzegboete

Eneco is van plan ook weer vaste contracten met een langere looptijd aan te gaan bieden, zodra het nieuwe beleid rondom de opzegvergoedingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in werking treedt. Voor de contracten die tot die tijd worden afgesloten, geldt het huidige beleid, waarbij de klant bij een tussentijdse opzegging een boete krijgt van 50 euro per stroom- of gascontract.

Naar verwachting gaat de nieuwe boeteregeling voor contractbreuk 1 april in. Energiebedrijf Vattenfall kondigde dinsdag ook aan vanaf april weer vaste contracten te bieden als de ACM de regels aanpast. Bij de nieuwe boetes wordt gekeken naar het verlies van een energiebedrijf bij voortijdige beëindiging van een contract. Waarschijnlijk wordt tussentijds overstappen alleen lucratief bij zeer sterke prijsdalingen. ,,Of we 1 april gaan redden, is nog de vraag. We hebben dan wel alle details van de Autoriteit Consument & Markt nodig om te kunnen berekenen wat het boetebedrag zou zijn”, laat de woordvoerder van Eneco weten.

Eneco zet met het nieuwe vaste contract heel voorzichtig een teen in het water. Het aantal contracten dat wordt aangeboden is beperkt, meldt het bedrijf. Per week kijkt het bedrijf hoeveel vaste contracten het kan bieden. Dat zal voor een groot deel afhankelijk zijn van de energieprijzen voor de korte termijn.

Marktaandeel

Energiebedrijven beginnen langzaam maar zeker weer concurrerende prijzen te bieden en te vechten om marktaandeel. Vattenfall biedt vanaf april een elektriciteitstarief voor klanten met de maximale trouweklantenkorting dat ónder het prijsplafond ligt. Kleinere energiebedrijven proberen ondertussen klanten met een hoog verbruik op individuele basis ook te verleiden tot een vast contract. En ook de variabele tarieven dalen snel. Budget Energie adverteert met variabele tarieven die zowel voor gas als voor elektriciteit 1 cent onder het tarief van het prijsplafond zitten.

Prijsplafond

De overheid stelde het prijsplafond dit jaar in om de financiële pijn van de gestegen gas- en elektriciteitsprijzen te verzachten. Dat energie zo veel duurder is, heeft veel te maken met de Russische inval in Oekraïne en vrees voor schaarste aan gas. Maar inmiddels dalen de gasprijzen dankzij goed gevulde gasopslagen in Europa en relatief mild winterweer.