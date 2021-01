Het kabinet heeft zich misrekend in het draagvlak voor de avondklok

Mark Rutte heeft geen zin zich bezig te houden met wat er aan de rellen ten grondslag lag. ,,Daar denk ik niet over na. Ik ga niet zoeken naar diepere sociologische oorzaken, dit is puur crimineel gedrag. Daar gaan we een einde aan maken”, zei hij tegen een journalist. Ik vroeg me verbluft af sinds wanneer niet nadenken een pré is geworden in de politiek. Een verklaring is iets anders dan een excuus. Je kunt de rellen keihard veroordelen en je tegelijkertijd verdiepen in de oorzaak ervan. Maar wetenschap is voor Rutte blijkbaar alleen tot nut als die in hapklare brokken wordt opgediend, in de vorm van coronacijfers of potentiële coronamaatregelen.