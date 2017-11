Het nieuwe slachten is diervriendelijk

Temple Grandin is een hoogleraar aan de universiteit in Colorado die, zo stelt ze zelf, zich door haar autisme en hoogbegaafdheid goed kan inleven in runderen en varkens. Haar stelling in het kort: sluit aan bij de eigenschappen van varkens en koeien, ook in slachterijen. Van den Berg: ,,Als je dat doet, gaan ze veel rustiger naar de bedwelmingsplek. Een dier wil niet gedwongen worden.'' Van den Berg is enthousiast over Grandin en de weg die slachterijen inslaan, met Ameco als voortrekker. ,,Nieuwbouwslachterijen in Leeuwarden en Enschede zijn er nu ook mee bezig.'' Hier en daar worden in bestaande slachterijen Grandins principes toegepast.

Eis

Zonder schrikeffect

De aanpak van Grandin draagt daar zeker aan bij, vindt Gerritzen. ,,Kenmerkend voor Grandin is het laten lopen van dieren door een afgeschermde gang, halfrond dus zonder hoeken, zonder schrikeffecten of afleiding, van donker naar licht. Dat is zeker een goede manier van werken, het is goed als daar meer aandacht voor komt. Het is afhankelijk van de beschikbare ruimte of een slachterij dit kan toepassen. Bij nieuwbouw kan dat makkelijker. Ik juich het toe.''



Het systeem staat of valt met de mens, zegt Gerritzen. ,,Als je alles goed doet, maar je gaat staan schreeuwen in de stal, dan heeft het nog geen nut. Je kunt het slecht doen in een goed systeem en andersom'', zegt hij.



Ook Wakker Dier is enthousiast over de opzet bij Ameco. Woordvoerder Casper Schrijver: ,,We kennen de ideeën van Grandin; daar staan we achter. Deze slachterij hebben we nog niet gezien, dus met een slag om de arm: als het goed wordt uitgevoerd, dan is dit toe te juichen.''