Het zit AkzoNobel niet mee: nóg een bestuurder stapt op

Nu stapt financieel bestuurder Maëlys Castella op . Eerder dit jaar haakte topman Ton Büchner af. Daar komt het aangekondigde vertrek van president-commissaris Anthony Burgmans nog bij. Zo verliest Akzo in een jaar tijd de drie belangrijkste bestuurders. Om de ellende nog groter te maken moest de nieuw aangetreden topman Thierry Vanlancker ook nog een winstwaarschuwing afgeven. Al met al geen lekker begin voor de nieuwe topman, die vanmiddag nog officieel benoemd moet worden door de aandeelhouders. Ontevreden aandeelhouders vooral, omdat de koers van het aandeel AkzoNobel al tijden achterblijft bij die van concurrenten. De winstwaarschuwing van vanochtend zal de stemming niet verbeterd hebben, want het aandeel verloor ruim twee procent na de bekendmaking.

Ziekte

Die overnamepoging mislukte, onder andere omdat Akzo de aandeelhouders wist te overtuigen dat het bedrijf op eigen kracht ook de koers van het aandeel omhoog kan krijgen. Maar vanochtend moest het bedrijf melden dat de doelstellingen voor dit jaar niet worden gehaald. Economische tegenwind was het argument. ,,Een freaky samenloop van omstandigheden’’, noemde Thierry Vanlancker dat. De dure euro speelt het bedrijf parten, de orkaan Harvey legde fabrieken van Akzo in Houston Texas plat en in China had het bedrijf last van strenge milieu-inspecties bij productielocaties en bij klanten.