Het zou fijn zijn als de politiek zich net zo druk maakte over die 1,5 graad als over die 1,5 meter

Alleen met ‘snelle, verstrekkende en ongekende veranderingen in alle onderdelen van de samenleving’ kunnen we voorkomen dat de aarde meer dan 1,5 graad opwarmt, waarschuwde het IPCC in 2018. Het VN-klimaatpanel gaf de mensheid 12 jaar voor die immense ommekeer, waarvan we er inmiddels twee hebben opgesoupeerd. Door Covid-19 lijkt de aandacht voor de opwarming van de aarde als sneeuw voor de zon verdwenen. Als er straks een vaccin is, zijn we heel kostbare tijd verloren.