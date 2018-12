Hierop zochten we dit jaar het meest op Marktplaats

Al sinds de oprichting van de website in 1999 prijkt gratis bovenaan het lijstje van meest gebruikte zoektermen. Dit jaar werd het woordje slechts twee keer verslagen. Zowel in de winter als in de zomer waren Nederlanders zo in de ban van het weer dat het goed te merken was op Marktplaats.

Zo werd in februari dagelijks gemiddeld meer dan 100.000 keer gezocht naar schaatsen. In juli zorgden het extreem warme weer en de aanhoudende droogte voor een extreme vraag naar alles wat verkoeling bracht. Op airco’s werd bijna 70.000 per dag gezocht.

Verder prijken dit dit jaar twee opvallende nieuwkomers in het ljistje: Playstation 4 en de elektrische fiets. Behalve de tien meest gezochte termen ziet Marktplaats ook weer een aantal snelle stijgers. Dit jaar voert de iPhone X de lijst aan. Bij iedere introductie van een nieuwe iPhone is de populariteit van de oudere iPhone modellen het afgelopen jaar toegenomen, zoals nu dus bij de iPhone X.

Minihuisjes

Verder prijken dit jaar Squishy en Fortnite op de lijst. De game Fortnite is in korte tijd uitgegroeid tot een gigantische rage onder jongeren. Een opmerkelijke nieuwkomer in de lijst van stijgers is verder tiny house. In een groeiend aantal gemeenten worden locaties aangewezen waar deze minihuisjes kunnen worden neergezet. Meestal zijn de snelle stijgers het jaar erop weer uit de lijst verdwenen.