Hoe Alitalia na een jarenlange strijd een zachte dood is gestorven

Alitalia lekt al jaren geld, de maat is vol: ontmante­ling is enige optie

30 maart Alitalia gaat opnieuw op de schop. De geplaagde Italiaanse nationale luchtvaartmaatschappij lijdt al jaren verlies en wordt al even lang door de Italiaanse overheid overeind gehouden. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw zijn er miljarden gepompt in het bedrijf, maar nog steeds is het lek niet boven. Nu is de maat vol, vinden ze in Brussel.