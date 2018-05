"Proeven jullie de citrus, bloemen en een toon cederhout?" Hoopvol kijkt de vinoloog naar de groep die meedoet aan de wijnproeverij. ,,Ik proef gewoon witte wijn", denk ik bij mezelf, maar ik houd wijselijk mijn mond. Een echte wijnkenner zal ik nooit worden. Maar misschien is dit wel hét moment om mijn wijnkennis op te vijzelen. Veel kwaliteitswijnen uit Frankrijk zijn dit jaar stukken goedkoper. Zo verkoopt het domein Chateau Duhart-Milon zijn wijn dit jaar voor 'slechts' 48 euro per fles. Bijna een tientje minder dan de Bordeaux uit 2016.

Dat de wijnen lager geprijsd zijn, ligt aan de slechte wijnoogst in 2017. Veroorzaakt door de late vorst in april. De handelaren en wijnjournalisten die het druivennat onlangs mochten voorproeven, beoordeelden een deel van de wijnen als slechter dan vorig jaar. Waardoor een aantal wijnhuizen de prijs omlaag doet.

Het was slimmer geweest als ze hun prijs juist omhoog hadden gedaan om de mindere smaak te compenseren. Want, hoe duurder de wijn, des te lekkerder we hem vinden. Matige wijn afprijzen is dus een slechte marketingstrategie.

Dat hadden de Fransen kunnen weten als het onderzoek van hun eigen INSEAD Business school hadden gevolgd. Onderzoekers organiseerden daar een heel bijzondere wijnproeverij, namelijk in een MRI-scanner. Liggend in het apparaat kregen de deelnemers via tubes de wijn toegediend.

Het was stiekem steeds dezelfde wijn, maar dat vertelden de onderzoekers niet. Wel kregen ze van tevoren zogenaamd de prijs te horen, namelijk 3, 6 of 18 euro (de echte prijs was 12 euro). En jawel hoor, de deelnemers bleken de wijn met de hoogste (nep)prijs het lekkerst te vinden.

Dat komt doordat onze hersenen de prijs gebruiken om de waarde van iets in te schatten. We koppelen prijs vaak automatisch aan kwaliteit. En niet alleen als we wijn kopen. De Amerikaanse marketingprofessor Baba Shiv liet zijn proefpersonen allemaal hetzelfde energiedrankje kopen, alleen bij de helft was het drankje in de aanbieding. Degenen die het duurdere drankje kochten en opdronken, voelden zich energieker en wisten zelfs meer breinbrekers op te lossen.