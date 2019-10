Hoe Uber Eats de strijd aangaat met Thuisbezorgd

De Bilt overweegt tractoren­ver­bod bij boerenpro­test RIVM

11 oktober Tractoren zijn woensdag mogelijk niet welkom in Bilthoven tijdens het boerenprotest bij het RIVM in Bilthoven. De gemeente overweegt een tijdelijk tractorenverbod en wil daarmee een verkeerschaos voorkomen in De Bilt en Bilthoven. Een invasie van honderden boze boeren op trekkers is al aangekondigd door de actievoerders.