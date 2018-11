Hoeveel stijgt de zorgpremie? Bekijk hier het overzicht

Eén ding is zeker: wie blijft zitten waar hij zit, is volgend jaar meer kwijt voor zijn basisverzekering. Het verschil loopt op van een paar tientjes tot in het extreemste geval 144 euro op jaarbasis. Dit laatste gaat op voor klanten met een restitutiepolis van ONVZ. Dankzij die pittige premieverhoging zitten ze ineens bij de duurste verzekeraar van 2019. Hun maandbedrag komt volgens het overzicht van de Consumentenbond uit op 134 euro. Zij zijn niet de enigen; ook de verzekerden met een restitutiepolis van PNOZorg en VvAA zijn dat bedrag volgend jaar kwijt.

Voor het gros van de Nederlanders ligt het maandbedrag een stuk lager: rond de 115 euro per maand. Dat is gemiddeld 6 euro hoger dan dit jaar, zo heeft het ministerie van VWS net becijferd. Op jaarbasis komt de zorgpremie gemiddeld uit op 1385 euro. Voor wie overweegt dit jaar over te stappen, heeft de Consumentenbond nog wel een tip: laat je niet alleen leiden door de hoogte van de premie, verdiep je ook in de voorwaarden van de polis.

Het kan nogal uitmaken of je kiest voor een natura-, restitutie- of combinatiepolis. Zo neemt de verzekeraar bij een naturapolis de volledige zorgkosten op zich, mits het een contract heeft met die partij. Goed opletten dus. Bij een restitutiepolis heeft de verzekerde volledige vergoeding en meer keuzevrijheid tussen zorgaanbieders. En de combinatiepolis zit tussen de natura- en restitutiepolis in. Het kan een deel van de prijsverschillen verklaren.



Overigens laat dit overzicht alleen de premies van de basisverzekering zien. Die is wettelijk verplicht voor alle Nederlanders. Wie nóg goedkoper uit wil zijn, kan overwegen om zijn verplicht eigen risico (385 euro of 375 euro bij labels van DSW) te verhogen. Verzekeraars geven ook wel korting als de jaarpremie in één keer wordt afgetikt.

De maximale zorgtoeslag stijgt volgend jaar ook. Voor alleenstaanden komt het uit op vier euro per maand, voor meerpersoonshuishoudens met 16 euro per maand.