Hoge energierekening bedreigt winstgevendheid bedrijven

Coolblue naar de beurs, bedrijf zet vooral in op groei in Duitsland

1 oktober Webwinkel Coolblue gaat over twee weken naar de beurs in Amsterdam. Door het uitgeven van nieuwe aandelen hoopt het Rotterdamse bedrijf 150 miljoen vers kapitaal op te halen. Hiermee wil Coolblue vooral investeren in Duitsland. Oprichter Pieter Zwart zegt dat hij ook na de beursgang grootste aandeelhouder blijft.