Hogere prijzen op het Duitse terras doen bij iedereen pijn

Vrijdag na lunchtijd op een zonnig buitenterras in de Berlijnse wijk Kreuzberg. Terwijl het verkeer even verderop over de drukke Oranienstrasse raast, heerst er op deze plek serene rust. Onder het geklater van de fontein en af en toe een roepende vogel is het terras van Café am Engelbecken gevuld met mensen die uitbuiken van het middageten of aan de vroege borrel zitten.