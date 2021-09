Holland Casino en Nederlandse Loterij krijgen online gokvergunning

Jannie Benedictus Wie een echte heidag wil, moet natuurlijk naar de Veluwe

24 september Jannie Benedictus is jurist en financieel journalist. Ze schrijft wekelijks over ontwikkelingen die voor ondernemers, bedrijven en werknemers in deze regio van belang kunnen zijn. Deze aflevering gaat over het houden van een heidag. Pas dan is het kantoorleven weer compleet.