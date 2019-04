Hudson's Bay wil minder huur en kleinere winkels, verhuurders liggen dwars

De huurbazen hebben bovendien zelf substantiële investeringen gedaan in het aanpassen en renoveren van de panden. Ook schermen ze met een concerngarantie van HBC. Daarin staat de juridisch spijkerharde garantie dat zij meerdere jaren lang de huur betaald krijgen. Tot nu toe hebben ze die ook altijd netjes ontvangen.



Vraag is wel: hoeveel is die garantie in de toekomst waard? Verhuurders hebben geen belang bij een failliet Hudson's Bay, aan wie moeten ze hun panden anders verhuren? HBC schrijft al geruime tijd zware verliezen van tot honderden miljoenen dollars per kwartaal. Bovendien verkocht HBC de meerderheid van zijn Europese warenhuizen - inclusief Hudson’s Nederland- afgelopen september aan het Oostenrijkse Signa, eigenaar van Duitse warenhuizen Karstadt en Galeria Kaufhof. Zelf houdt het 49,99 procent.



Jos van de Mortel, verhuurder van Hudson’s Bay Den Bosch, is somber. ,,Als het concept niet drastisch verandert is het over maximaal twee tot drie jaar gedaan is met Hudson’s Bay in Nederland”, vreest hij. Van de Mortel is gevraagd zich te oriënteren op nieuwe huurders.