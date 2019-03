Huishoudelijke artikelen lang niet zo zuinig als op label staat

Veel consumenten werpen bij de aanschaf van een nieuwe wasmachine of vaatwasser toch even een blik op het energielabel. Het idee is: hoe hoger de waarde (die loopt van A+++ tot en met G) hoe energiezuiniger het apparaat is, en dus hoe lager het energieverbruik. Maar in de praktijk is die beloofde zuinigheid geen garantie, zo blijkt uit onderzoek dat de NVWA vandaag naar buiten bracht.

De toezichthouder nam in 2015, 2016 en 2017 de proef op de som en onderzocht 123 koel- en vriesapparaten, vaatwassers, wasdrogers, ovens, televisies én stofzuigers met een laag energieverbruik (A+++) én die laag geprijsd waren. Wat bleek?

Bij 21 procent van die onderzochte apparaten deugde de waarde op het energielabel niet of was de documentatie over technische prestaties niet op orde. Kortom: die apparaten waren veel minder zuinig dan op het label vermeld stond. Bij tv’s, koelapparaten, afwasmachines en ovens bleek die hoge klassering vaker niet te kloppen.

Niet aanwezig

In diezelfde periode inspecteerde de NVWA of in de (web)winkels de energielabels bij de huishoudelijke apparaten überhaupt aanwezig waren. De toezichthouder koos 2707 winkels willekeurig: van keukenbedrijven, witgoedbedrijven, verlichtingsbedrijven tot internetwinkels en bouwmarkten.

De onderzoekers keken in de winkels, op websites en in folders naar het energielabel. Niet alleen of het etiket aanwezig was, maar ook welke kleur en vorm het had en of de verplichte inhoud was afgedrukt. Ook hier is de uitkomst niet bepaald om naar huis te schrijven.

Volgens de inspectiedienst had bijna een kwart van de onderzochte apparaten in fysieke winkels geen energielabel in huis, bij apparaten van internetwinkels lag dat percentage zelfs vele malen hoger, namelijk op 73 procent. Verontrustend, zo vindt de toezichthouder, zeker omdat consumenten hun aankopen steeds meer online doen. ,,We gaan daarom meer aandacht besteden aan internetinspecties’’, zo laat de waakhond weten.

Waarschuwing

De NVWA heeft de bedrijven die hun zaakjes niet op orde hadden op de vingers getikt. Meer dan een schriftelijke waarschuwing kan de toezichthouder echter niet uitdelen. Vooralsnog ontbreekt het de inspectiedienst aan bevoegdheden; het ministerie van Economische Zaken werkt aan een wetswijziging om dit te veranderen.