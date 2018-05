Huizen van het gas af? Bijna alle supers van Lidl zijn al aardgasvrij

Eind dit jaar heeft geen enkele supermarkt van Lidl in Nederland nog verwarming op aardgas. In 90 procent van de 420 filialen is de gaskraan al afgesloten.

De laatste winkels worden komende maanden in rap tempo aangepast, laat Lidl weten. ,,We vervangen de gasaansluiting door een elektrische warmtepomp. In de provincies Flevoland en Groningen zijn al alle Lidl-winkels nu al aardgasvrij.''

Quote Lidl doet wat we eigenlijk allemaal moeten doen: stoppen met het gebruiken van aardgas. Daar wordt veel over gepraat, maar in de praktijk wordt nog weinig gedaan Marjan Minnesma De Duitse supermarktketen zet daarmee in Nederland de toon, zegt Marjan Minnesma van Urgenda, de stichting die Nederland sneller duurzaam wil maken en de overheid via een rechtszaak probeert te bewegen meer te doen om klimaatverandering tegen te gaan. ,,Lidl doet wat we eigenlijk allemaal moeten doen: stoppen met het gebruiken van aardgas. Daar wordt veel over gepraat, maar in de praktijk wordt nog weinig gedaan. Dit voorbeeld laat zien dat het kan.''

Flinke investering

Lidl is zo'n vier jaar geleden gestart met de ombouwoperatie. Die was een flinke investering, erkent Marlijn Simons-Somhorst, manager duurzaamheid van Lidl Nederland. ,,Om de kosten te beperken zijn de meeste winkels omgeschakeld op een natuurlijk moment; als een filiaal of verwarmingssysteem gemoderniseerd moest worden.''

De kosten voor winkels die nog voor het gas af moeten, bedragen volgens haar gemiddeld 15.000 euro. ,,We gaan nu van twee systemen - aardgas voor verwarming en elektriciteit voor de koeling - over op één systeem. Voor ons als discounter is die efficiëntie belangrijk. Daarbij vinden we het gebruik van aardgas niet langer van deze tijd. Door onze winkels fossielvrij te maken, verkleinen we onze impact op de wereld om ons heen.''

Action

Door het dichtdraaien van de gaskraan sparen de winkels per jaar in totaal 2 miljoen kubieke meter aardgas uit, volgens Lidl. Ook Albert Heijn timmert aan de weg. Een 'ruime meerderheid' van de winkels is inmiddels van het gas af, laat een woordvoerder weten. ,,Dat aantal groeit elke week, want in elke winkel die we verbouwen, gaat de gaskraan dicht.''