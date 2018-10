Huren in Apeldoorn blijven omhoogschieten

Huurprijzen van vrije sector-woningen in Apeldoorn blijven omhoogschieten. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de gemiddelde prijzen binnen deze gemeente in het derde kwartaal met 15,4% gestegen. Daarmee behoort Apeldoorn tot de drie hardste stijgers van Nederland, volgens verhuurplatform Pararius.

Apeldoorn noteert daarmee de achtste kwartaalstijging op rij, blijkt uit bovenstaand overzicht. Met name de drie eerste kwartalen van het afgelopen jaar stegen de huurprijzen in deze gemeente als een dolle, ook ten opzichte van de landelijke cijfers. Apeldoorn noteerde stijgingen van 20,2%, 22,8% en 15,4% tegenover de landelijke stijgingen van 5,9%, 6,5% en 5,3%. De stijging in Apeldoorn ligt dus ongeveer drie keer zo hoog.

Pararius zette huurprijzen in de vrije woningsector van 33 gemeentes op een rij en concludeerde dat alleen de huren in Almere (20,5%) en Enschede (18,6%) in het laatste kwartaal nóg harder stegen dan in Apeldoorn. Vorige week berichtte de Stentor al over prijsstijging van koophuizen binnen de regio Apeldoorn op basis van Sprekende Cijfers Woningmarkten van Rodenburg Makelaars en Dynamis.

Gewild

Volledig scherm Pararius-directeur Jasper de Groot © Pararius Alexander Dekker, eigenaar van makelaardij Rodenburg Apeldoorn, gaf toen aan dat in Apeldoorn sprake is van een overspannen woningmarkt door ‘veel vraag, nauwelijks aanbod en lage rente'. ,,En wat onze regio extra kwetsbaar maakt wat krapte betreft; de Randstad wordt zó duur om te kopen, dat mensen van daaruit deze kant opkomen. Vroeger hield Nederland voor hen zo’n beetje op bij Amersfoort, maar die grens schuift op richting Apeldoorn.”

Pararius-directeur Jasper de Groot trekt de conclusie van Dekker ten aanzien van Apeldoorn op landelijk niveau door. ,,De omvang van het woningaanbod groeit onvoldoende mee, met sterk stijgende prijzen tot gevolg. Net als op de koopwoningmarkt het geval is”.

Hij bevestigt daarnaast Dekkers vermoeden dat middelgrote steden als Apeldoorn in trek raken bij woningzoekers die de Randstad ontvluchten. ,,Die steden dienen steeds vaker als uitvalsbasis voor woningzoekenden die in overspannen regio’s geen betaalbare huurwoning meer kunnen vinden. Kijk maar op je heen, de druk op de woningmarkt verspreidt zich als een olievlek over Nederland.”

In navolging van verkoopmakelaars, bouwers en ontwikkelaars ziet De Groot bijbouwen als belangrijke oplossing. ,,Als er meer nieuwe woningen tussen de 711 en 1000 euro bijkomen, komen er meer kansen voor huizenzoekers om een geschikte woning te vinden. En als het aanbod stijgt ten opzichte van de vraag, zullen de prijzen ook weer dalen. De huizen zijn er echter niet één-twee-drie en dus moeten we er rekening mee houden dat de gemiddelde huurstijging de komende tijd nog wel even aanhoudt.”

Stijging per provincie