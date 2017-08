Huurders met hogere inkomens laten zich niet uit huis jagen

Een derde reden is dat er weinig alternatieven zijn in zowel de koop- als in de vrijehuursector.



Zo komen huurders vaak niet in aanmerking voor een koopwoning omdat hun inkomen te laag is of te veel fluctueert. Bovendien zijn de leenregels de afgelopen jaren aangescherpt waardoor ze meer spaargeld moeten meebrengen. Een toekomstige koper moet al gauw 10.000 euro aan eigen geld meenemen, terwijl de gemiddelde sociale huurder zo'n 1.200 euro op de bank heeft staan.



Een huurwoning in de vrije sector is vaak geen optie voor de scheefwoners. ,,Het aanbod is beperkt en de huren liggen op een dusdanig niveau dat het pas na jaren van maximale huurverhogingen financieel aantrekkelijk wordt om de sociale sector te verlaten", concluderen de onderzoekers.



Er is de afgelopen jaren veel kritiek geweest op het beleid om huurders extra te belasten. Zo stelde de Woonbond dat door de inkomensafhankelijke huurverhogingen een deel van de huurders klem werd gezet. Volgens hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, Peter Boelhouwer, bewijst de uitkomst van dit onderzoek het gelijk van de critici. ,,Zo'n beleid werkt alleen als er genoeg alternatieven zijn, en die ontbreken."



Nederland neemt wat dat betreft internationaal gezien ook een uitzonderingspositie in. ,,We zijn het enige land waar de vrije huursector klein is en waar de woningen in de sociale huursector vrij prijzig zijn."