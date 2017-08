Iedereen is klaar voor opening, behalve Hudson’s Bay

Het is nog steeds onduidelijk wanneer warenhuis Hudson’s Bay in Amsterdam zijn deuren opent. Iedereen ging uit van half augustus, maar inmiddels is dat veranderd in 'zo snel mogelijk'. De verbouwing zou nog niet klaar zijn. Op de achtergrond blijft de situatie in Duitsland zorgelijk.

Aanvankelijk zei de opvolger van V&D op ‘half augustus’ te koersen, de buitenwereld hield rekening met de 17e. Vorige week maandag veranderde dat in 'komende week', de week die vandaag begint dus. Inmiddels heeft Hudson’s ook dat plan laten varen, en moet het in de week van 28 augustus gebeuren. In een mail aan leveranciers de Canadezen dat de winkel 'zo snel mogelijk' open gaat, maar dat de verbouwing nog niet klaar is. Dat stelt een leverancier die niet bij naam genoemd wil worden.

Een woordvoerder van Hudson’s Bay spreekt echter tegen dat er vertraging is. ,,Wij hebben de 17e nooit als datum genoemd. 19 september is de feestelijke officiële opening.'' Voor die datum gaan in een aantal steden, waaronder Amsterdam, de deuren vast open voor het publiek. Wanneer dat gebeurt, wordt deze week bekend, meldt het warenhuis.

(Tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm In Duitsland heeft Hudson's-dochter Kaufhof het moeilijk. © Bloomberg via Getty Images

Toch is er onrust onder leveranciers, en dat heeft alles te maken met de situatie in Duitsland. Daar presteert Hudson’s Baydochter Kaufhof slecht. Sommige aandeelhouders van Hudson’s Bay eisen daarom dat de keten zich helemaal terugtrekt uit Europa.

,,Natuurlijk schrik je even als je eerst ziet wat er in Duitsland gebeurt en daarna zo’n mail van Hudson’s krijgt'', zegt de anonieme leverancier. ,,Maar voorlopig hebben we geen signalen dat er in Nederland iets mis is.'' Jos van de Mortel, eigenaar van het Hudson’s Bay pand in Den Bosch, wijst erop dat het om een enorme klus gaat, met tien winkels die nog dit jaar open moeten. ,,Dan is het niet zo gek dat er een keer wat vertraging optreedt.''

Sterrenchef Ron Blaauw rekent er nog steeds op dat hij zijn nieuwe restaurant Nacarat, op de bovenste verdieping van het warenhuis aan het Rokin, uiterlijk donderdag kan openen. ,,Wij staan in de startblokken, maar Hudson’s Bay moet de afzuigkappen en elektra in de keuken nog aansluiten. Ze hebben mij verzekerd dat dit op tijd goed gaat komen. Dus daar reken ik op. Zelfs als het warenhuis dan nog niet open is. Wij hebben een aparte ingang, want ook 's avonds als de winkel gesloten is kunnen gasten bij ons terecht.''