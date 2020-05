Import uit China opnieuw lager in maart

De waarde van de import uit China lag in maart 9 procent lager dan een jaar eerder, in februari was er een min van 10 procent. In de twee maanden samen is voor ruim 700 miljoen euro minder aan Chinese goederen ingevoerd. Vooral de invoer van computers, laptops en toebehoren als modems en routers liep terug. Ook in andere sectoren was er een neergang. Wel werd er voor meer geld aan zonnepanelen en halfgeleiderelementen ingevoerd.