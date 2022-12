In de strijd tegen inflatie verhoogt de ECB opnieuw de rente, en dat zal niet de laatste keer zijn

Te weinig mensen om alle olijven te oogsten in Grieken­land

Het is een topjaar voor de olijf in Griekenland. Rijp hangen de vruchten in de bomen, klaar om geoogst te worden. Maar er is nauwelijks iemand te vinden om ze te plukken. Een deel van de oogst ligt al op de grond weg te rotten.

