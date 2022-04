In Frankrijk staan telefoons bij campings en hotels roodgloeiend: ‘Aantal reserveringen stijgt enorm’

Het zonnetje is er weer. De Parijse terrassen staan buiten, met scherp gevouwen servetten, glimmend bestek en gevulde wijnglazen. Mensen lachen. Op de wereldberoemde Place du Tertre in Montmartre zit een schilder achter z’n ezel met canvasdoek. Links klinken er Italiaanse kreetjes, rechts Amerikaans enthousiasme. Parijs ontwaakt uit een lange winterslaap, lijkt het wel. In de wijk Montmartre schuifelen lange dikke rijen toeristen met hun fototoestellen in de aanslag door de straatjes. Net als vóór corona.