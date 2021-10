‘In het begin waren we zo druk, dat we onze zoon uit school vergaten te halen’

Sebus Bosch (50) werkte als installateur in loondienst, tot zich in 2005 de kans voordeed met zijn vrouw Dorien (49) Technisch Magazijn Immeker (TMI) over te nemen. Oprichter Stein Immeker was de zaak met zijn echtgenote begonnen in de jaren 60 en had zich toen vooral gericht op de agrarische sector. Hij leverde en monteerde melkmachines, drinkwatersystemen en andere technische installaties in stallen. In de decennia daarna had hij de dienstverlening uitgebreid en nu ging hij met pensioen. Hij stelde één duidelijke voorwaarde aan een mogelijke overnamekandidaat: het bedrijf moest in ’t Harde blijven. Geen probleem voor Sebus en Dorien, die er beiden opgroeiden en elkaar als kind leerden kennen bij de plaatselijke muziekvereniging.