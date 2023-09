In je eentje een huis kopen met modaal inkomen praktisch onmogelijk: ‘Maar we zien lichtpuntjes’

Dat blijkt uit onderzoek van hypotheekbemiddelaar De Hypotheker. Wie in zijn eentje een huis wil kopen en modaal verdient, dat is tegenwoordig 41.500 euro bruto, heeft slechts 1,1 procent van het totale huizenaanbod binnen bereik. Dat is een even belabberde situatie als vorig jaar. Met zo’n salaris kun je als alleenstaande bij een gemiddelde rentevastperiode van tien jaar en een rente van 4,3 procent een hypotheek krijgen van ongeveer 171.000 euro, wanneer die wordt afgesloten met Nationale Hypotheekgarantie. Voor stellen die samen één modaal inkomen hebben, geldt dit ook.

Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners rekent De Hypotheker 72.000 euro (41.500 euro plus 30.500 euro). Hiermee kan een stel een hypotheek van 339.000 euro afsluiten bij een rente van 4,3 procent, die voor tien jaar vaststaat. En dat is 35.000 euro meer dan in 2022. Dit komt doordat het modale inkomen iets is gestegen en door de aangepaste leennormen die banken hanteren. Sinds dit jaar mag het volledige tweede inkomen meegeteld worden bij de vaststelling van de maximale leensom; vorig jaar was dit 90 procent. Mede doordat de huizenprijzen zijn gedaald, kunnen modale tweeverdieners nu een op de vier huizen op Funda betalen, terwijl dat vorig jaar een op de vijf was.

Groningen

Het maakt wel uit waar stellen willen kopen. In de provincie Groningen is de helft van de huizen te betalen voor modale tweeverdieners, in Limburg 40 procent en in Friesland, Zeeland en Drenthe ruwweg een derde van het aanbod. In Noord-Holland en Utrecht ligt 16 procent financieel binnen bereik.

Zelfs in de grote steden is weer iets te kiezen voor de modale tweeverdiener. In Den Haag en Rotterdam is een op de drie woningen te betalen, in Eindhoven 17 procent, in Utrecht een kwart en in Amsterdam een op de tien.

Verhuizen

De modale alleenverdiener moet verhuizen naar het noorden of het zuiden van het land om een koophuis te bemachtigen. Een alleenstaande kan het vergeten in de provincies Flevoland en Utrecht, waar respectievelijk 0,1 en 0,2 van het aanbod betaalbaar is. In Groningen (7 procent), Limburg (4 procent), Friesland (4 procent) en Zeeland (4 procent) maakt de huizenkoper met een modaal inkomen nog een beetje kans. In de grote steden is niets te koop voor alleenstaanden met een modaal inkomen. In Amsterdam is het financierbare aanbod 0 procent en in de andere steden bijna 0.

De hypotheek­ren­te zal naar verwach­ting in de loop van dit jaar licht dalen Mark de Rijke, commercieel directeur van De Hypotheker

,,De vooruitzichten op de huizenmarkt voor alleenstaanden met een modaal inkomen zijn in het afgelopen jaar nauwelijks verbeterd’’, zegt Mark de Rijke, commercieel directeur van De Hypotheker. ,,Hoewel hun gemiddelde modale inkomen is gestegen, is dit vrijwel tenietgedaan door de stijging van de hypotheekrente. Tegelijkertijd zien we wel enkele lichtpuntjes. Zo zal de hypotheekrente naar verwachting in de loop van dit jaar licht dalen, waardoor de leencapaciteit van Jan Modaal op termijn iets kan verbeteren. Daarnaast is het woningaanbod in het afgelopen jaar gegroeid en ruimen steeds meer beleggers het veld door de verhoging van de overdrachtsbelasting en doordat steeds meer gemeenten een zelfbewoningsplicht invoeren. Hierdoor is er minder concurrentie op de woningmarkt, waardoor de vooruitzichten zijn verbeterd.’’

