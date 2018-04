Dit is Juke, de Nederlandse Spotify

Toeval of niet, op vrijwel hetzelfde moment dat 's werelds bekendste streamingdienst Spotify zijn beursnotering op Wall Street krijgt, melden Talpa Radio (onder meer Radio 538, Sky Radio) en MediaMarkt dat hun poldervariant gereed is. Sinds augustus draait Juke in bèta en gedurende die periode is uitgebreid getest of de app aan alle verwachtingen voldoet.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Pixabay Nu de technologie werkt en gebruikers 50 miljoen songs kunnen streamen, moet de kwantumsprong vooruit volgen. De lat ligt hoog: binnen twee jaar moet Juke een miljoen klanten winnen en Nederlands tweede streamingdienst zijn. Ter vergelijking: Spotify telt in ons land ruim 3 miljoen betalende luisteraars, Apple Muziek 1,1 miljoen. Directeur Patrick Goldsteen - eerder was hij hoofdredacteur van Playboy en verantwoordelijk voor de digitale strategie bij Talpa Radio - is vol vertrouwen: juist doordat Juke de Nederlandse muziekliefhebber als geen ander kent, is een streamingdienst van eigen bodem kansrijk.

Het is dringen op de streamingmarkt. Wat voegt Juke toe aan Spotify, Deezer, Apple Music, Google Play Music of Tidal?

,,Al die concurrenten zijn buitenlandse spelers. Doordat wij met de radiostations van Talpa wekelijks 7,3 miljoen luisteraars bereiken, kennen wij de voorkeuren van Nederlandse muziekliefhebbers als geen ander. Wij onderscheiden ons verder doordat Juke-abonnees naar alle radiostations kunnen luisteren. Gebruikers willen een totaalaanbod, vandaar dat ze ook uit onder meer Radio 3 en Q-Music kunnen kiezen.''

Hoe uit die focus op Nederlandse muziekliefhebbers zich?

,,Door veel aandacht voor muziek van eigen bodem. We werken samen met radio-dj's en artiesten als Bløf of Ilse de Lange. Zo heeft Ilse de Lange deze week haar eigen playlist op Juke gezet met muziek die haar inspireert. Armin van Buuren deelt bij ons een R&B-lijst, totaal andere muziek dan mensen van hem gewend zijn."

De zakken van Apple, Google en zelfs Spotify zijn beduidend dieper. Zij kunnen luisteraars toch een betere gebruikservaring bieden?

,,Natuurlijk hebben zij meer middelen, maar door onze achtergrond hebben we ruime ervaring met radioapps, bovendien weten we als geen ander hoe naar gebruikers te luisteren. De interface van de Juke-app is uitstekend, ik zie geen probleem."

Kent Juke ook een gratis versie?

,,Ja, maar zonder betaald abonnement vallen alleen radiostations te beluisteren. Van elk liedje stellen we in de gratis versie wel een kort fragment van 30 seconden beschikbaar om de smaak te pakken te krijgen.''

Hoe gaan jullie een miljoen abonnees bij de concurrentie wegkapen? Met 9,99 euro per maand is Juke niet goedkoper.

,,De helft van Nederland is niet geabonneerd op een muziekstreamingdienst, blijkt uit onderzoek, maar staat daar wel open voor. Daar mikken we op. We hoeven niet rechtstreeks de concurrentie aan met Spotify of Apple.''

Juke is uit de bètafase. Wat gaan we de komende maanden daarvan merken?

,,We gaan zeker op onze radiostations uitgebreid werven en ook in de filialen van MediaMarkt. Daar hebben we Juke-punten ingericht en kan iedereen Juke uitproberen. Verder zijn er speciale ambassadeurs opgeleid die vragen beantwoorden."

Je mededirectielid Jon Hilbrants zei dat Juke mikt op een miljoen gebruikers in twee jaar.