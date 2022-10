Industrie krimpt voor het eerst in twee jaar tijd, maar aantal banen blijft groeien

Aantal buitenland­se multinatio­nals in Nederland flink gestegen

Het aantal buitenlandse multinationals met een vestiging in Nederland is tussen 2015 en 2020 aanzienlijk gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde Nederland begin 2020 ruim 37.000 buitenlandse bedrijven met vestigingen in meerdere landen, waaronder ook Nederland. Dat zijn er 15 procent meer dan vijf jaar eerder.

30 september