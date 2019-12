Industriële spionage door Chinezen trof ook Philips

Apeldoorns bedrijf THR failliet; 150 werknemers moeten hopen op doorstart

16:54 Het Apeldoornse bedrijf THR is failliet. Nadat de groothandel vlak voor kerst surseance van betaling kreeg, is dat nu omgezet in een faillissement. Dat krijgen de circa 150 werknemers op dit moment in het bedrijfspand op de Ecofactorij te horen van curator Tian Herstel.