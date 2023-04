Inflatie is volgens IMF veel hardnekkiger dan verwacht

De inflatie lijkt veel hardnekkiger dan verwacht, zowel wereldwijd als in Nederland. Dat komt naar voren uit de nieuwste ramingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De laatste tijd neemt het tempo van de prijsstijgingen weliswaar af, maar het ziet er wel naar uit dat het nog lang gaat duren om de hoge inflatie echt te beteugelen.

Voor dit jaar rekent het IMF wereldwijd nog op 7 procent inflatie, 0,4 procentpunt meer dan bij de vorige raming in januari. Volgend jaar zouden de prijzen mondiaal dan nog eens met 4,9 procent omhoog gaan, waar in januari voor 2024 werd uitgegaan van 4,3 procent inflatie.

Voor Nederland ligt de situatie iets anders. Hier dacht het IMF eerder nog dat het algehele prijsniveau in 2023 waarschijnlijk 4,2 procent verder zou oplopen. Dat is iets naar beneden bijgesteld tot 3,9 procent. Maar daar staat tegenover dat het IMF er nu bij zegt dat de inflatie hier volgend jaar waarschijnlijk weer zal oplopen tot 4,2 procent. Mogelijk speelt mee dat het energieprijsplafond van de overheid en de accijnsverlaging voor benzine dan niet meer gelden.

,,Hoewel de wereldwijde inflatie is gedaald, weerspiegelt dat vooral de scherpe ommekeer bij de energie- en voedselprijzen”, zegt IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas. Mede door de zachte winter liggen de energieprijzen lang niet meer zo hoog als net na de oorlogsuitbraak in Oekraïne. Maar veel andere producten en diensten worden nog steeds in rap tempo duurder.

Volgens Gourinchas heeft de kerninflatie, oftewel de inflatie gecorrigeerd voor de sterk schommelende energie- en voedselprijzen, in veel landen zijn hoogtepunt waarschijnlijk nog niet bereikt. Hij wijst er ook op dat de lonen over de gehele linie nog altijd minder hard omhoog gaan dan de prijzen, waardoor mensen er dus eigenlijk in koopkracht op achteruit gaan.

Opgelopen rente

Als het gaat om het bredere economische plaatje stipt Gourinchas zowel positieve als negatieve ontwikkelingen aan. Zo is de economie van China duidelijk opgeveerd sinds het land is gestopt met zijn strikte coronabeleid. Door de hoge inflatie en flink opgelopen rentes lijkt de groei in veel landen evenwel nog lange tijd erg beperkt te blijven.

De vooruitzichten voor de wereldeconomie heeft het IMF sinds de laatste prognose zowel voor dit jaar als volgend jaar met 0,1 procentpunt verlaagd. Nu is de verwachting dat de mondiale groei dit jaar terugzakt tot 2,8 procent en volgend jaar dan weer licht aantrekt tot 3 procent. De laatste raming voor Nederland dateerde van eind vorig jaar en ging uit van 0,6 procent groei in 2023. Die voorspelling heeft het IMF nu opgeschroefd tot 1 procent. Maar voor 2024 voorziet het IMF amper herstel, want dan rekent het fonds op een plus van 1,2 procent.