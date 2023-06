Inflatie nog niet voorbij: met vertraging worden ook kleding en brood nu duurder

De inflatie is met 6,1 procent lang niet zo hoog als afgelopen najaar, maar de prijzen zijn in mei wel weer harder gestegen dan in de maanden ervoor. En wie z'n kassabonnetjes van nu vergelijkt met die van een jaar geleden, valt direct op dat heel gewone dingen, zoals brood en kleding, hardnekkig in prijs blijven stijgen. Een inflatie-effect in slow motion, verklaren economen.

Het volkorenbrood dat in mei vorig jaar nog een euro kostte, gaat nu voor een kleine 1,20 euro over de toonbank, blijkt uit een duik in de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag naar buiten bracht. Zelf bakken dan maar? De prijs van een zak meel is de afgelopen twaalf maanden nog sneller gestegen.

Wat is inflatie? Dat is de gemiddelde stijging van de prijzen voor goederen en diensten die de consument koopt. Oftewel hoeveel duurder het leven wordt in een jaar tijd. Je geld wordt dus minder waard door inflatie. Vorig jaar was de inflatie in Nederland ruim 14 procent. Zo hoog was die niet meer in de afgelopen veertig jaar. Vooral de hoge prijzen voor gas, elektriciteit en de dagelijkse boodschappen maken het leven duurder. Wat betekent koopkracht, inflatie en modaal inkomen ook alweer? Lees het in onze economie-woordenlijst.

Publiekstrekker

Dat valt op in de supermarkt, waar sommige prijsvechters al dalingen aankondigen, en waar de prijsstijgingen voor vlees, zuivel en margarine inmiddels behoorlijk afvlakken. Dat brood nu alsnog komt ‘bovendrijven’ verbaast voedingseconoom Sebastiaan Schreijen (Rabobank) niet helemaal. ,,Brood is een publiekstrekker; supermarkten zijn heel terughoudend in het laten stijgen van de prijzen daarvan.”

Eind vorig jaar waren de productiekosten zo hoog opgelopen dat een goedkoop brood er echt niet meer uit kon, en die prijsstijging zit ook nu nog in de cijfers - de vergelijking is immers met een jaar geleden. Maar ook als je naar de ontwikkeling ten opzichte van april kijkt, neemt de broodprijs een grotere hap uit de portemonnee: de stijging van 1,7 procent is zelfs ‘bovengemiddeld', meent Schreijen. ,,Maar als je alle dagprijzen voor graan, energie en personeel zou doorberekenen, is brood nog altijd iets te goedkoop.”

Volledig scherm Ook kleding krijgt uiteindelijk te maken met inflatie. © Getty Images/iStockphoto

Ook kleding heeft last van een vertraagd inflatie-effect, maar dat is wellicht bijna voorbij, zegt Gerarda Westerhuis, retaileconoom bij ABN Amro. Toch blijft het lastig voor wie de broekriem moet aanhalen: aan de pantalon die je vorig jaar nog voor 100 euro meekreeg, hangt nu een prijskaartje van 118 euro. Dameskleding is 15 procent duurder geworden, aldus het CBS - en ook dat is een jaarrecord.

Uitverkoop

Dat de prijzen in het voorjaar harder stijgen dan in de rest van het jaar is iets van alle tijden, weet Westerhuis. ,,In juli en augustus is de uitverkoop, daarna komt er weer een nieuwe collectie met de bijbehorende prijsstijgingen, daarna is de winteruitverkoop, enzovoorts.”

Maar ook zonder dat seizoenspatroon is er een stijgende trend. Dat je die nu pas goed ziet, komt door de manier waarop de sector werkt: de kleding die nu in de rekken hangt, is een halfjaar geleden ingekocht. ,,Als de inkoopprijzen eind vorig jaar hoog lagen, zie je dat nu dus terug", verklaart Westerhuis.

Wachten dus maar op de uitverkoop? De CBS-cijfers geven absoluut hoop: vorig jaar juni werd herenkleding 1,1 procent goedkoper, en dameskleding zelfs 3,2 procent.

