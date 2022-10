ING: Beleggers zijn pessimistisch, voorzien recessie

IMF: Inflatie Nederland blijft hoog, economi­sche groei volgend jaar bijna tot stilstand

De inflatie in Nederland blijft volgend jaar waarschijnlijk op een zeer hoog niveau. Daarnaast zal de groei van de economie bijna tot stilstand komen. Dat is de voorspelling van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat denkt dat de huidige energiecrisis in Europa niet van tijdelijke aard is, maar een permanent karakter heeft.

11 oktober