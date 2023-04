ING: Consument trapt niet op de rem bij uitgaven

,,We hebben niet de indruk dat consumenten nu opeens de hand op de knip houden”, concludeert ING-econoom Marten van Garderen op basis van de analyse. ING dook in de transactiedata (pinbetalingen, geldopnames en iDEAL-betalingen) van het eerste kwartaal van dit jaar en keek specifiek naar de ‘vrije uitgaven’ (dus niet de vaste lasten). Volgens het onderzoek is die transactiewaarde de afgelopen drie maanden met maar liefst 5,2 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.

De groei zit hem vooral in de maand januari en dat geeft een wat vertekend beeld, duidt Van Garderen. De uitgaven stegen in de maand januari fors, doordat de tweede week van de kerstvakantie volledig in het nieuwe jaar viel. ,,Daardoor zijn allerlei vrijetijdgerelateerde uitgaven, zoals aan horeca, recreatie en cultuur, doorgeschoven naar januari.”

Afzwakking

De maanden februari en maart laten een veel bescheidener groei zien van gemiddeld 0,5 procent maand-op-maand. De online-uitgaven van consumenten bleven gestaag groeien, maar ‘offline’ (pin- en geldopnames) is er wel een afzwakking in bestedingen te zien.

Die afzwakking in pinomzetten ziet ING over de hele linie terug: in de horeca, recreatie en cultuur maar ook bij supermarkten, voedingsspeciaalzaken en in de non-foodretail. Tegelijkertijd wijst hij op de stijgende prijzen van goederen en diensten. Deze stijgingen verklaren voor een belangrijk deel de plussen in de pinomzetten bij bijvoorbeeld kappers- en beautysalons en verblijfsaccommodaties.

Van Garderen: ,,Dus al met al is het geen heel uitbundige groei van de vrije consumptie, wat op eerste oog wel zo lijkt, maar het is zeker geen drama.” Dat de bestedingen in het eerste kwartaal toch redelijk op peil zijn gebleven heeft volgens de ING-econoom te maken met onder andere de inkomenssteun vanuit de overheid en de stijgende lonen. ,,Kennelijk bieden die nog redelijk wat tegenwicht.”