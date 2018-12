ING: Economische groei overal minder, Randstad springt er het beste uit

De ING-economen schatten dat de groei daar volgend jaar uitkomt op zo'n 2,5 procent. Dat is lager dan voorgaande jaren, maar nog altijd hoger dan de groei in heel Nederland, die uitkomt op 2,2 procent. Vooral Zuid-Holland heeft een paar snelgroeiende lokale regio's in huis. Deze steden profiteren meer dan gemiddeld van de groei van bedrijvigheid, vooral in de zakelijke dienstverlening.



Een andere factor waarom juist die regio's het bovengemiddeld goed doen: de bevolking groeit er sneller. Die bevolkingstoename - onder andere in Den Haag, Delft en Alphen aan den Rijn/Gouda - is goed nieuws voor lokale ondernemers, vooral in de detailhandel en de horeca. ,,De Randstad is goed voor ruim de helft van de Nederlandse economie en groeit per saldo harder dan de andere regio’s", aldus Thijs Geijer, ING regio-econoom.