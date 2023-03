ING over staking donderdag: Wij doen er alles aan om te zorgen dat klanten kunnen bankieren

Omstreden vergunning voor eenden­slach­te­rij Ermelo abrupt op de tocht: ‘Impasse dreigt’

Het zou de illegale activiteiten van de Ermelose eendenslachterij Tomassen Duck-To in één klap legaal moeten maken. De vergunning die het college van burgemeester en wethouders al had aangekondigd, staat nu echter abrupt op de tocht. Burgemeester en wethouders willen inbreken in de besluitvorming door de gemeenteraad, om te voorkomen dat het hoofdpijndossier muurvast komt te zitten.