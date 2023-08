Inspectie onderneemt stappen na falende inzameling statiegeldflesjes

De Inspectie onderneemt vervolgstappen tegen het bedrijfsleven nu blijkt dat veel minder kleine statiegeldflesjes worden ingezameld dan is afgesproken. Grote bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de inzameling halen de wettelijke norm bij lange na niet. Milieuorganisaties willen dat bedrijven via dwangsommen worden gedwongen tot verbetering.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laat weten dat het actie gaat ondernemen, nadat het de inzamelcijfers goed heeft geanalyseerd. ,,Er komen sowieso vervolgstappen. Welke dat zijn, moeten we nader bepalen’’, aldus een woordvoerder. Het bedrijfsleven kan volgens hem op het matje worden geroepen, een waarschuwing krijgen, maar een last onder dwangsom behoort ook tot de mogelijkheden.

De ILT vindt dat het niet goed gaat met de inzameling van de kleine flesjes: ,,Het is voor mensen echt even wennen dat op kleine flesjes statiegeld zit. Het gerapporteerde percentage is helaas wel fors lager dan door de ILT ingeschat. De doelstelling van 90 procent is ambitieus, maar het is nodig om plastic terug te dringen in het milieu.’’

Tegenvallende cijfers

Het Afvalfonds Verpakkingen bracht vandaag tegenvallende cijfers naar buiten over de hoeveelheid ingezamelde kleine flesjes: ruim 40 procent daarvan komt niet bij een inzamelpunt terecht. Omgerekend gaat het om vierhonderd miljoen flesjes per jaar, meer dan één miljoen per dag. De wettelijke norm is dat 90 procent van alle flessen wordt ingezameld. Inclusief grote flessen lag het werkelijke percentage in 2022 op 68 procent. Grote bedrijven, zoals Albert Heijn, Coca-Cola en Heineken, zijn verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van drankverpakkingen.

Milieuorganisaties laten ook weten dat er hard ingegrepen moet worden. Recycling Netwerk Benelux, Milieudefensie en Greenpeace willen dat bedrijven via dwangsommen worden gedwongen tot actie. ,,Die zouden hoog genoeg moeten zijn om het bedrijfsleven echt tot actie te bewegen’’, aldus Rob Buurman, directeur van Recycling Netwerk Benelux, dat al jarenlang strijdt en rechtszaken voert voor een uitgebreider statiegeldsysteem. ,,Het bedrijfsleven heeft een wanprestatie geleverd.’’

Hij wijst op buurland Duitsland, waar bijna 98 procent van alle drankverpakkingen wordt ingezameld, al zijn ze daar al veel langer met het systeem bezig. Toch vindt Buurman het veelzeggend: ,,Het is niet dat de Duitsers schoner zijn dan wij, maar zij hebben het systeem veel beter opgezet.’’

Er komen meer inzamelapparaten

In een interview met deze site wees het bedrijfsleven er via Hester Klein Lankhorst - de directeur van Afvalfonds Verpakkingen - op dat er in Nederland al 28.000 inzamelpunten zijn. Zij beloofde dat er meer inname-automaten bij scholen, attractieparken en festivals geplaatst gaan worden, maar deed ook een beroep naar de consumenten zelf: ,,We moeten de consument meenemen, anders gaan we het gewoon niet redden.’’

Klein Lankhorst sloot zelf ook al niet uit dat de tegenvallende cijfers consequenties zouden kunnen hebben. ,,Als we de wettelijke doelstellingen niet halen, krijgen we de inspectie ons dak. Zij kunnen ook zaken afdwingen. Toen we jaren geleden onze doelstelling voor glas niet haalden, moesten we meer glasbakken neerzetten.’’

Milieuorganisatie Recyling Netwerk Benelux wil dat het statiegeld wordt verhoogd zodat de prikkel om flesjes in te leveren groter wordt, en vindt bovendien dat er meer inzamelpunten moeten komen zodat mensen gemakkelijker hun geld kunnen terugkrijgen. Milieudefensie en Greenpeace onderschrijven die boodschap.

Geld blijft achter

Rob Buurman, directeur van Recycling Netwerk Benelux , is gefrustreerd over het statiegeld dat door consumenten niet wordt geïnd, en daardoor bij het bedrijfsleven achterblijft. ,,Van de 700 miljoen grote flessen wordt twaalf procent niet ingezameld. Als je de rekensom maakt, levert ze dat 21 miljoen euro op’’, aldus Buurman. ,,Bij de kleine flesjes is de opbrengst nog groter: liefst 42 procent van de 1000 miljoen flesjes wordt niet ingezameld, waardoor het bedrijfsleven 63 miljoen euro niet uitbetaalt. Bij elkaar heeft het bedrijfsleven 84 miljoen euro niet teruggegeven aan de consument.’’

Buurman spreekt van een ‘perverse prikkel’; bedrijven zouden baat hebben bij een slecht werkend systeem. Het bedrijfsleven ontkent dat in alle toonaarden: ,,Al het geld blijft bij Statiegeld Nederland. We betalen er nieuwe automaten van, campagnes en andere maatregelen om het systeem te verbeteren. Het statiegeldsysteem is duur’’, aldus Klein Lankhorst.