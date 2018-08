Interieurwinkel CASA komt naar Oost-Nederland

In Deventer komt de nieuwe winkel van CASA op de Smedenstraat, de nieuwe locatie in Apeldoorn is te vinden op de Deventerstraat. Beide panden zijn door CASA opnieuw ingericht in een industriële stijl, dat het handelsmerk voor het nieuwe seizoen moet worden.

CASA komt oorspronkelijk uit België en bezit 500 vestigingen in Europa. De eerste winkel in Nederland ging in juni dit jaar in Utrecht open, nu is de keten bezig uit te breiden naar andere grotere steden in Nederland.