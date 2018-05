Inval bij accountant KPMG om witwaszaak

Het onderzoek vindt plaats op verzoek van het OM op Curaçao. Woensdag is al een huiszoeking gedaan op het kantoor van KPMG op Curaçao, waarbij informatie in beslag werd genomen. Volgens de opsporingsdiensten is er op de KPMG-servers in Amstelveen mogelijk ook informatie opgeslagen.



Dat bleek echter niet het geval, stelt een woordvoerder van KPMG. Het bezoek was daardoor van korte duur. Uiteindelijk is de informatie geleverd door het internationale moederconcern KPMG International. Het Nederlandse OM zei enkel dat ,,er een uitvoering van een verzoek tot rechtshulp is geweest''.