Is dat herstelplan nog wel nodig? ‘Gevolgen pandemie voor economie structureel overschat’

KNVB wilde Snollebol­le­kes-reclame van de buis hebben, Jumbo past spotje niet aan

10 juni Voetbalbond KNVB heeft tevergeefs geprobeerd om de EK-reclame van supermarktketen Jumbo van de televisie te krijgen of in ieder geval te laten aanpassen. De bond stuurde een brief naar Jumbo, waarin hij zich beklaagde over de reclamespot met de Snollebollekes en de populaire ‘juichcape’ waarvoor klanten van de supermarkt kunnen sparen. In een reactie liet Jumbo de KNVB weten de campagne zo te laten.