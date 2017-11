Japan werpt Rocky in de strijd tegen overwerken

Ook de Japanse overheid wil het overwerken tegengaan. Zo stelde premier Shinzo Abe een maximale werkweek in en werd met het zakenleven het project 'Premium Friday' in het leven geroepen. De bedrijven die daaraan meededen, lieten al hun werknemers de laatste vrijdag van de maand al om 15.00 uur naar huis gaan. Bedrijven zagen er in eerste instantie weinig in. Slechts 45 procent van de bedrijven voerde de luxevrijdag meteen in.