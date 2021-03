Jaren eerder glasvezel voor duizend dorpen en plattelandskernen door joint venture KPN en ABP

Afgelopen november kondigde KPN zelf al aan de glasvezelinspanningen flink op te voeren en komende vijf jaar 2,5 miljoen huishoudens in grotere gemeenten van glasvezel te voorzien. Het telecombedrijf zei daar 3,5 miljard euro in te willen steken. Dankzij het ABP kan dit nu ook in talloze andere gebieden.

Het gaat om bijna 700.000 aansluitingen in dorpen als Ankeveen, Grou en Zuidoostbeemster. Zij krijgen nu voor eind 2026 al glasvezel ter vervanging van de verbinding via koper. Ook krijgen meer dan 200.000 adressen op circa 1400 bedrijventerreinen nu jaren eerder dan gepland glasvezel.

Joint venture

KPN en APG, de pensioenuitvoerder van het ABP, nemen beiden een belang van 50 procent in de joint venture, die komende maanden al van start moet gaan. Wel dienen beiden groen licht van toezichthouders te krijgen. In totaal betreft het een investering die oploopt tot 1 miljard euro. De naam van de joint venture is nog niet bekend.

Volgens Joost Farwerck, ceo van KPN blijft de vraag naar glasvezel groeien. ,,Iedereen wil internet dat op hoge snelheid steeds grotere hoeveelheden data aan kan.” Behalve zo'n duizend dorpen worden ook talloze bedrijventerreinen aangesloten. ,,Deze gebieden zouden anders pas na 2025 aan de beurt zijn. Bovenop de 2,5 miljoen aansluitingen die we zelf aanleggen is dit een enorme operatie.”

Volledig scherm KPN topman Joost Farwerck (CEO) enkele maanden terug tijdens een virtuele bijeenkomst met analisten en investeerders over een update van de bedrijfsstrategie. © ANP

Glasvezel in 80 procent van Nederland

Farwerck stelt dat zo heel Nederland de vruchten plukt van supersnel, betrouwbaar en duurzaam internet. ,,De oplossing van grote maatschappelijke opgaven als mobiliteit, duurzaamheid en werkgelegenheid zijn in hoge mate afhankelijk van de investeringen die wij nu doen in onze digitale infrastructuur.”

KPN begon al in 2018 zijn glasvezelambities te versnellen. Het kondigde toen aan tot en met 2021 een miljoen huishoudens extra aan te willen sluiten op supersnel glasvezel. De jaren daarvan had KPN juist de investeringen in het netwerk van de toekomst verlaagd. Eind november vorig jaar deed het telecombedrijf er nog een paar scheppen bovenop door te stellen komende jaren 2,5 miljoen huishoudens in grotere gemeenten van glasvezel te voorzien. Een investering van miljarden euro's.

Volledig scherm Glasvezel in buitengebied van Waverveen, dorp in de gemeente De Ronde Venen. © Marlies Wessels

Samen met pensioenfonds ABP worden nu ook de dorpen en kernen aangepakt. Bedoeling is dat inclusief de nieuwe joint venture over vijf jaar 80 procent van alle Nederlandse huishoudens toegang tot glasvezel via KPN heeft, stelt Farwerck. Ook daarna zegt KPN zich te blijven inzetten om heel Nederland van supersnel internet te voorzien.

Aantrekkelijk rendement

Volgens Menno Snel, bestuurslid ABP, belegt Nederlands grootste pensioenfonds graag in eigen land. Zo deed het ABP vrij recent nog met Shell een overnamebod op energiebedrijf Eneco. ,,Deze samenwerking levert ons fonds een aantrekkelijk rendement op en draagt zo bij aan een goed pensioen van onze deelnemers. Door deze samenwerking met KPN creëren we met de aanleg van ruim 900.000 glasvezelaansluitingen meer dan duizend banen.”

Hij wijst erop dat glasvezel naast razendsnel ook beduidend energiezuiniger is dan koper of kabel. ,,Daarmee versterken we met deze operatie niet alleen de digitale infrastructuur maar dragen we ook bij aan de energietransitie in ons land. Zo is deze belegging op meerdere terreinen van betekenis voor onze pensioendeelnemers.”