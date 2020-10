Jonge FC Emmen-fans dragen niet logo seksspeeltjesgigant maar naam dierentuin op hun shirts

Seksindustrie

Het zag er eerst naar uit dat de sponsordeal tussen de eredivisionist en de erotiekgigant zou mislukken. De KNVB stelde dat de hoofdsponsor in strijd is met de reglementen. Het bestuur betaald voetbal vond het niet gepast dat supporters ongevraagd worden geconfronteerd met een reclame-uiting die in verband kan worden gebracht met de seksindustrie. De voetbalbond was vooral bezorgd over de jeugd, die in veel gevallen toch een voorbeeld zien in de voetballers en zich willen identificeren met hun voorbeelden. Het leidde tot een felle maatschappelijke discussie.

Begrip in de regio

Uiteindelijk ging de bond overstag en mag EasyToys in ieder geval één jaar shirtsponsor zijn. In december wordt besloten of de overeenkomst tussen het bedrijf en FC Emmen met twee jaar kan worden verlengd. Nadat de sponsordeal rondkwam, gingen EasyToys en de voetbalclub op zoek naar een goed doel voor de jeugdshirts. ,,Al snel kwam Wildlands in beeld. Dit park is een begrip in de regio en we geven ze graag een extra steuntje in de rug in deze voor hen zware tijden. Het is een stukje burenhulp, of naoberschap, zoals wij dat hier noemen’’, zegt Idema.